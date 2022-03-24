Общество

Куньинского предпринимателя оштрафовали за найм работников без договора

Трудовая инспекция рассмотрела административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, нанявшего работника без договора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Куньинского района.

«В ходе проверки был выявлен факт использования труда работников без оформления договора, что нарушает положения статей 16, 56 ТК РФ. Это образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

В результате рассмотрения дела бизнесмена признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафов.