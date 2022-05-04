Общество

Почти 70 млн рублей получит Псковская область на обновление реабилитационного оборудования

Псковская область получит 67 млн 562,4 тыс. рублей на обновление реабилитационного оборудования. Распоряжение о распределении более 8,8 млрд рублей между регионами на оснащение медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Фото: архив ПЛН

Деньги пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках. «Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение. Такую реабилитацию пройдут еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, причем бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.

Всего за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Этот проект входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, который был утвержден правительством осенью прошлого года. Главная цель таких инициатив – повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой.

О необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России говорил президент, выступая на съезде партии «Единая Россия» в июне 2021 года. По итогам мероприятия глава государства поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделить на эти цели 100 млрд рублей.