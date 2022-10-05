Общество

Более 300 раз пожаловались псковичи на ошибки при частичной мобилизации губернатору

Жалобы на ошибки при частичной в Псковской области отрабатываются тремя инстанциями. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в видеообращении о ходе частичной мобилизации в регионе в своем Telegram-канале.

«Все жалобы по мобилизации отрабатываются тремя инстанциями: правительством области, военкоматом и областной прокуратурой. В целом, мне пришло уже более 300 конкретных сообщений, в которых речь идёт о несоответствии мобилизуемых критериям заявленным президентом. Каждый такой случай мы детально разбираем. Более того, все полученные данные оперативно направляются в прокуратуру области бля проверки», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников также попросил псковичей проверить свои настройки доступа в социальных сетях.

«Есть обращения с закрытых аккаунтов, на которые ответить невозможно. Был даже курьезный случай, когда наше управление заподозрили в мошенничестве из-за просьбы предоставить контактные данные. Поэтому либо открывайте аккаунты, либо сразу в сообщении указывайте контактные данные - это предпочтительнее», - объяснили глава региона.