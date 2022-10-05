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Эксперты рассказали, как можно передавать посылки мобилизованным

Как можно передавать посылки мобилизованным, рассказали эксперты Объясняем.рф.

Посылки мобилизованным можно отправлять Почтой России в адрес пункта постоянной дислокации (по почтовому адресу) воинской части, в которой проходит службу мобилизованный.

Из места постоянной дислокации военной части посылки будут доставлены получателям в зону проведения специальной военной операции, уточнили эксперты.

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О том, что необходимо отправлять мобилизованным и военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также как посылки попадают на фронт из Псковской области, читайте в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей.