Эксперты рассказали, как можно передавать посылки мобилизованным

Как можно передавать посылки мобилизованным, рассказали эксперты Объясняем.рф.
Посылки мобилизованным можно отправлять Почтой России в адрес пункта постоянной дислокации (по почтовому адресу) воинской части, в которой проходит службу мобилизованный.
Из места постоянной дислокации военной части посылки будут доставлены получателям в зону проведения специальной военной операции, уточнили эксперты.
О том, что необходимо отправлять мобилизованным и военнослужащим, принимающим участие в СВО, а также как посылки попадают на фронт из Псковской области, читайте в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей.