Общество

Члены профсоюза передали подарки воспитанникам печорского дома-интерната

Члены Молодёжного совета Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ посетили Бобровский детский дом-интернат в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отраслевом профсоюзе.

Фото здесь и далее: профсоюз работников здравоохранения Псковской области

Вместе с ними учреждение посетили председатели отраслевых профсоюзов и члены Молодёжного совета Псковского облсовпрофа. Визит состоялся накануне 60-летия дома-интерната.

Актив профсоюзов познакомился с работой дома-интерната и передал детям подарки в рамках акции «Подари ребёнку праздник».