Общество

Начать жизнь заново: как псковские специалисты помогают беженцам из Украины

В Псковской области находятся сотни вынужденных переселенцев из Украины. Многие из них испытывают не только нехватку продовольствия, одежды и даже средств гигиены, но и огромный стресс.

Фото: Псковское региональное отделение Красного Креста

Региональное отделение Красного Креста запустило проект «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс», реализованный на средства Фонда президентских грантов.

Как появилась идея создания проекта, в чем больше всего нуждаются переселенцы, и на какой срок рассчитан проект – в материале «МК в Пскове».