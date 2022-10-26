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Общество

Начать жизнь заново: как псковские специалисты помогают беженцам из Украины

26.10.2022 19:25|Псков

В Псковской области находятся сотни вынужденных переселенцев из Украины. Многие из них испытывают не только нехватку продовольствия, одежды и даже средств гигиены, но и огромный стресс.

Фото: Псковское региональное отделение Красного Креста

Региональное отделение Красного Креста запустило проект «Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс», реализованный на средства Фонда президентских грантов.

Как появилась идея создания проекта, в чем больше всего нуждаются переселенцы, и на какой срок рассчитан проект – в материале «МК в Пскове».

Теги: #беженцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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