Общество

Более 800 человек обратились в Центр помощи семьям мобилизованных в Пскове

Более 800 человек обратились в Центр помощи семьям мобилизованных в Пскове. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Псковской области, куратор социальной сферы Вера Емельянова в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Меры поддержки абсолютно конкретные, понятные, они на сегодня проработаны всеми органами исполнительной власти и реализуются на территории нашего региона. Для того, чтобы организовать эту работу, и потребовалось создание Центра помощи семьям мобилизованных граждан», - прокомментировала первый заместитель губернатора.

Смотрите также Центр помощи семьям мобилизованных граждан открылся в Пскове

Кроме того, получить консультации можно по номеру 122 - звонок адресуют псковскому центру. «Таким образом, горячая линия работает в полном объеме, круглосуточно. Каждое заявление рассматривается персонально. Те меры государственной поддержки, которые сегодня приняты правительством Псковской области, обеспечивают материальную помощь мобилизованных в постоянном режиме в том или ином формате», - добавила Вера Емельянова.