Общество

До 100 тысяч рублей готовы платить бухгалтерам в Псковской области – аналитики

Спрос на бухгалтеров, специалистов управленческого учета в Псковской области за неполный ноябрь вырос еще на 13%, при этом спрос на бухгалтеров продолжает расти в регионе уже второй месяц подряд. При этом требования и обязанности бухгалтеров только растут.

Кроме спроса на новых сотрудников, компании, нанимающие бухгалтеров, поднимают и медианную предлагаемую зарплату. На данный момент бухгалтер со средним стажем в работе в Псковской области может заработать до 41 000 рублей, что на 1,5% больше, чем месяц назад и на 2% больше, чем осенью 2021 года. Между тем в регионе компании предлагают бухгалтерам зарплату от 70 000 до 100 000 рублей, сообщили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

В начале карьерного бухгалтерского пути начинающие специалисты в среднем могут рассчитывать в Москве на 47 500 ₽, в Санкт-Петербурге — на 40 000 ₽, в Псковской области — на 30 000 ₽. Но цифры на банковских счетах зависят от профиля и масштаба компании, региона и так далее. Строчка «доход от 140 тысяч» встречается почти в 2000 вакансий бухгалтеров. Однако и функционал со списком требований к соискателям на такие позиции длиннее и жёстче.

«В любой организации главный бухгалтер — второй по важности человек после финдиректора, ведь на его плечах — правильное движение финансовых потоков. Многие компании согласны на бухгалтера с дипломом колледжа. И среднее специальное образование по этой профессии вполне доступно — профильные учебные заведения есть во многих городах. Небольшая проблема найти работу, и имея за спиной лишь бухгалтерские курсы — окончить их можно удалённо. Но нужно иметь в виду, что бухгалтер должен, что называется, находиться в моменте: постоянно следить за изменениями в законодательстве, проходить курсы повышения квалификации по направлению руководителя фирмы или по личной инициативе», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.