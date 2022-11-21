Общество

Необычный симптом повышенного холестерина назвали россиянам

На ранних стадиях определить повышенный холестерин по внешним факторам практически невозможно. Однако с течением времени тело начинает сигнализировать о сбоях в организме. Среди симптомов повышенного холестерина может стать заболевание периферических артерий.

Если заболевание артерий вызвано повышенным холестерином, то руки и ноги получают мало крови из сердца. Причиной становится закупоренность артерий бляшками, сообщает RuNews24.

«Первоначальные симптомы могут включать ощущение боли, судорог, стеснения, усталости при повышенной активности, особенно в ногах», - сообщил специалист «МедикФорум.

Однако чаще всего при заболевании возникает боль в ягодицах или икрах. Иногда боль возникает даже в покое. Также к симптомам относятся ощущение холода в конечностях и медленное заживление ран.