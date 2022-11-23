Гуманитарный груз для мобилизованных и военных отправили из Пскова в ЛНР

Гуманитарный груз мобилизованным и военным, принимающим участие в специальной военной операции, отправили сегодня в Луганскую область из Ресурсного центра добровольчества в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вещи в центр добровольчества доставляли жители Пскова и всей Псковской области. Люди несли продукты питания, одежду, средства гигиены, постельное бельё и многое другое. Представители центра отметили, что сейчас особенно остро стоит проблема с нехваткой термобелья и иной тёплой одежды.
«Очень здорово, что люди неравнодушно относятся к этому. Приходят люди, которые могут принести пожертвования, это абсолютно разные жители области. Приносят то, что могут», – рассказала сотрудник центра.
В погрузке также участвовали добровольцы из Пскова.
Напомним, Ресурсный центр добровольчества в Пскове находится по адресу: улица Конная, дом №2.