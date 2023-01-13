Общество

Популярность Старого Нового года снижается среди россиян

Популярность Старого Нового года снижается среди россиян. Праздник планируют отмечать лишь 25% респондентов, об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованного ФАН.

В 2023 году Старый Новый год собираются праздновать на 2% больше россиян, чем в 2022 году. Подобный рост числа отмечающих, по мнению экспертов, не окажет значительного влияния на популярность праздника, которая за 10 лет упала на 21%. По результатам прошлых лет, в 2012 году Старый Новый год встречали 46% россиян, в 2015 — уже 30%, а в 2021 году — лишь 26%.

Аналитики считают, что изменился и сам характер празднования, и обычное чаепитие в семейном кругу вытесняет вариант обильных застолий.