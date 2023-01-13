Общество

Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется в России

Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется в России. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО (министерством обороны - ред.), чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - сказал Андрей Турчак.

Ранее министерство обороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки от мобилизации. Одно из важных изменений - теперь для того, чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трёх и более детей до 16 лет, а не четырёх и более, как это предписывалось раньше.