Общество

Рекомендации по оплате товаров в Интернете дали эксперты Роскачества

Взаимоотношения между потребителем и другим физическим лицом, которые зачастую сопровождаются переводами на карту физлица, законом о защите прав потребителей не регламентируются. Человек не сможет воспользоваться правами потребителя по этому закону, если после такого перевода его обманут с товаром или услугой. Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали Псковской Ленте Новостей, что делать, если продавец просит перевести деньги за товар на физлицо.

Приобретая что-то в Интернете, потребители часто сталкиваются с просьбой перевести деньги за товары или услуги на физлицо (банковскую карту конкретного человека). Особенно часто это встречается в случае с рукодельными, крафтовыми вещами, при покупке товаров и услуг от маленького производителя.

Закон о защите прав потребителей работает только в том случае, если речь идет о взаимоотношениях физического лица (собственно потребителя) и индивидуального предпринимателя или организации.

В общем случае, подпадающем под действие закона, потребитель защищен. В случае непредоставления товара или услуги, предоставления товара с браком, неполной комплектацией, не соответствующего описанию, покупатель праве требовать заменить товар на работающий, оказать услугу надлежащим образом или вернуть деньги. В случае «кустарной» продажи рассчитывать можно только на порядочность продавца (если действительно произошла какая-то накладка).

Если получатель платежа работает как индивидуальный предприниматель, на него распространяются требования закона о защите прав потребителей. А следовательно, права лучше защищены, и шансы вернуть свои средства выше. В случае обмана, эксперты Роскачества рекомендуют обратится в суд.

«Доказать свою правоту сложно, но можно, если вы соберете доказательства того, что вам обещали товар (услугу) за переведенные деньги. В качестве доказательств пригодятся скриншоты переписок, рекламной страницы автора (где предлагаются товары или услуги, с явным указанием, что их продают), показания свидетелей. Если обманули не только вас, можно подавать коллективный иск, в этом случае шансы на успех выше. Нередко мошенники, работающие "по мелочи", опасаются судов и могут пойти на попятную, если вы только пригрозите обратиться к закону. Но если это не действует, есть смысл действительно дать делу ход, если вы оцениваете свои шансы на успех как высокие», - рассказал заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.