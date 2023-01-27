Общество

Денис Иванов: Звонки мошенников из-за рубежа нужно блокировать

Звонки, которые поступают жителям Псковской области от мошенников из-за рубежа, должна блокировать компания-оператор связи. Такое мнение выразил депутат Денис Иванов в ходе очередной 7-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Надо эти звонки глушить, чтобы наших стариков не обманывали. Есть возможность блокировать звонки из-за рубежа?» - спросил Денис Иванов, обращаясь к начальнику УМВД России по городу Пскову Сергею Сурину, который выступил с отчетом о деятельности ведомства в 2022 году. В частности, Сергей Сурин сообщил, что в Пскове продолжается увеличение фактов дистанционного мошенничества.

В ответ начальник УМВД России по городу отметил, что такая работа уже ведется в рамках профилактики фактов дистанционного мошенничества, полиция взаимодействует по данному опросу с прокуратурой. В случае, если мошенники звонят жителям региона из-за рубежа, компании-оператору выдают предписание заблокировать звонки этого абонента. При этом Сергей Сурин заметил, что пока не все операторы следуют указаниям.

«Лицензии хоть кого-то лишали за все это время?» - спросил Денис Иванов.

На вопрос ответил представитель прокуратуры, который сообщил, что такая работа началась относительно недавно. В декабре два дела в отношении таких операторов передали в суд, рассмотреть дела ещё не успели.