Общество

Снижающий стрессоустойчивость продукт назвал эксперт

Преодолевать стрессы человеку помогает гормон серотонин, однако употребление алкогольных напитков может истощить запасы этого вещества в организме, рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

«Главный продукт, который ухудшает психическое здоровье человека, – это алкоголь, это спирт. Регулярное его употребление приводит к истощению серотониновых запасов. Серотонин – это гормон, подавляющий стресс. Когда мы сталкиваемся со стрессом, вырабатывается серотонин, который нас успокаивает, он не дает нам упасть в эмоциональную яму. Если его запасы истощены в результате употребления алкоголя, то человеку будет сложнее справиться со стрессом», – предупредил Иван Алименко в интервью радио Sputnik.

Неумеренное употребление спиртных напитков может привести к необратимым последствиям, продолжил он.