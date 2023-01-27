Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Догазификация курс на ускорение
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
100 псковских миллионеров
Политические итоги-2022
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Господин Рейтингомер
Газ в быту
Для здоровья трудящихся
показания электросчетчиков
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 27.01.2023 15:585 7 ответов на вопросы о присоединении к Пскову районных новостроек 28.01.2023 15:140 Гриппом можно заболеть дважды за сезон - Роспотребнадзор 28.01.2023 15:000 Сериал «Король и шут» выйдет в России 2 марта 28.01.2023 14:550 Как визуально определить прочность льда, объяснили псковичам 28.01.2023 14:340 Ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных предложили в Госдуме 28.01.2023 14:150 Стадо косуль в Тригорском парке сфотографировал сотрудник «Михайловского»
 
 
 
Самое популярное 22.01.2023 21:152 В России изменились правила выплаты аванса работникам 24.01.2023 16:154 В Пскове умерла пенсионерка, которая кричала о помощи на весь подъезд 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 23.01.2023 09:500 В Печорах автомобилист наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге 24.01.2023 17:158 Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Снижающий стрессоустойчивость продукт назвал эксперт

28.01.2023 11:13|ПсковКомментариев: 0

Преодолевать стрессы человеку помогает гормон серотонин, однако употребление алкогольных напитков может истощить запасы этого вещества в организме, рассказал специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко.

«Главный продукт, который ухудшает психическое здоровье человека, – это алкоголь, это спирт. Регулярное его употребление приводит к истощению серотониновых запасов. Серотонин – это гормон, подавляющий стресс. Когда мы сталкиваемся со стрессом, вырабатывается серотонин, который нас успокаивает, он не дает нам упасть в эмоциональную яму. Если его запасы истощены в результате употребления алкоголя, то человеку будет сложнее справиться со стрессом», – предупредил Иван Алименко в интервью радио Sputnik.

Неумеренное употребление спиртных напитков может привести к необратимым последствиям, продолжил он.

«В результате чрезмерного употребления алкоголя серотониновые запасы могут истощиться навсегда. Даже если вы потом перестанете употреблять алкоголь, то организм сам не сможет вернуть стрессоустойчивость. Придется использовать антидепрессанты, причем даже они могут не помочь. Алкоголь – это продукт номер один в плане вреда для психики», – заключил Иван Алименко.
Теги: #алкоголь #стресс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем»?
В опросе приняло участие 240 человек
28.01.2023, 15:350 Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Гдовского района 28.01.2023, 15:140 Гриппом можно заболеть дважды за сезон - Роспотребнадзор 28.01.2023, 15:000 Сериал «Король и шут» выйдет в России 2 марта 28.01.2023, 14:550 Как визуально определить прочность льда, объяснили псковичам
28.01.2023, 14:340 Ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных предложили в Госдуме 28.01.2023, 14:150 Стадо косуль в Тригорском парке сфотографировал сотрудник «Михайловского» 28.01.2023, 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 28.01.2023, 13:410 До -9°C и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 января
28.01.2023, 13:230 Лису заметили в Опочке. ВИДЕО 28.01.2023, 13:040 Создание купола часовни в память жертв COVID-19 завершили в Пушкиногорском районе 28.01.2023, 12:450 Мужчину с горбинкой на носу продолжают разыскивать в Пскове 28.01.2023, 12:270 Островский район занял второе место в конкурсе регионального МЧС
28.01.2023, 12:080 Кто чаще изучает несколько иностранных языков в Пскове, выяснили эксперты 28.01.2023, 11:500 Огонь повредил квадроцикл и моторную лодку в псковском гараже 28.01.2023, 11:320 Автобусы маршрута №4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт 30 января 28.01.2023, 11:130 Снижающий стрессоустойчивость продукт назвал эксперт
28.01.2023, 10:540 Каток продолжает работать в Финском парке Пскова 28.01.2023, 10:350 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Великих Луках 28.01.2023, 10:160 Что делать при падении на лёд, рассказали псковские медики 28.01.2023, 09:570 Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января
28.01.2023, 09:390 Циклоны определят погоду европейской части России - синоптики 28.01.2023, 09:180 Стандарт на алкозамки для автомобилей утвердили в России 28.01.2023, 09:000 Подготовку Печор к празднованию 550-летия обсудили в Минстрое 27.01.2023, 22:300 Псковичек приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»
27.01.2023, 22:200 Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 12 февраля 27.01.2023, 22:140 Творческая экспедиция с участием художников из 16 стран мира пройдёт в Псковской области 27.01.2023, 22:000 Видеоролики на правовую тематику запишут для детей в Псковской области 27.01.2023, 21:400 «Дуэльную» графику конца XIX - первой половины XX века экспонирует «Михайловское»
27.01.2023, 21:400 Великолучанин попросил телефон на время и продал его 27.01.2023, 21:365 «Экопром» начал публиковать истории участников своей группы в Сети 27.01.2023, 21:232 Семь модульных некапитальных отелей создадут в Псковской области 27.01.2023, 21:230 Столб упал на автобусной остановке в Пскове. ФОТО
27.01.2023, 21:190 Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным 27.01.2023, 21:000 Употребление энергетиков может спровоцировать инфаркт миокарда, предупредила невролог 27.01.2023, 20:400 Пропавшего мужчину разыскивают в Великих Луках 27.01.2023, 20:190 О судьбе псковички в блокадном Ленинграде рассказали архивисты
27.01.2023, 20:180 Телефон горячей линии главного врача появился в Псковской областной клинической больнице 27.01.2023, 20:000 Псковским курсантам ФСИН напомнили о вреде наркотиков 27.01.2023, 19:400 Кражу велосипедов раскрыли в Дедовичах 27.01.2023, 19:200 Когда человека должен насторожить непроходящий кашель, объяснил врач
27.01.2023, 19:120 Наиболее заметно подорожавшие продукты перечислили россияне 27.01.2023, 19:000 Мастер-класс заслуженного артиста России прошёл в псковском колледже искусств 27.01.2023, 18:450 Очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом ищут в Псковском районе 27.01.2023, 18:360 Аналитики назвали расходы россиян в декабре на покупку новых автомобилей
27.01.2023, 18:270 Порядок освобождения семей мобилизованных от пени напомнили в псковском фонде капремонта 27.01.2023, 18:150 Почти 70 млн рублей направили на выплату при рождении ребенка в Псковской области 27.01.2023, 18:020 «Дабришутинг»: Газетные зомби, новые автобусы, праздничные студенты. ВИДЕО 27.01.2023, 18:000 Ансамбль русской музыки «Псков» выступит в Куньинском районе
27.01.2023, 17:500 Около миллиона рублей передали жители Псковской области дистанционным мошенникам 27.01.2023, 17:460 Вредные пищевые привычки перечислил врач-диетолог 27.01.2023, 17:430 Мероприятия «Русской зимы» в Изборске можно посетить по Пушкинской карте 27.01.2023, 17:410 Специальные программы оздоровления запустили в псковском санатории «Черёха»
27.01.2023, 17:360 Борис Елкин внёс ясность в решение гордумы об увеличении платы за содержание жилого помещения 27.01.2023, 17:300 Чем заняться на выходных, если нет денег на развлечения 27.01.2023, 17:300 Псковский музей и технический лицей договорились о новых проектах 27.01.2023, 17:220 Студентам упростили процедуру подачи документов для поступления в вузы
27.01.2023, 17:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 января 27.01.2023, 17:070 Угрозу защищённости границы РФ устранили в пункте пропуска «Шумилкино» 27.01.2023, 17:000 Туман и гололедица ожидается в Псковской области 28 января 27.01.2023, 16:500 Для здоровья трудящихся
27.01.2023, 16:481 Новый отель в центре Пскова планируют открыть осенью. ФОТО 27.01.2023, 16:360 Показ литературно-музыкальной программы «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» пройдет в Пскове 27.01.2023, 16:310 Псковские спортсмены успешно выступили на первенстве СЗФО по настольному теннису 27.01.2023, 16:280 Renault и Nissan столкнулись на улице Индустриальной в Пскове
27.01.2023, 16:170 Более 10 нарушений законодательства в пограничной сфере выявили в акватории Псковско-Чудского озера 27.01.2023, 16:130 Неделя правовой грамотности в псковских школах завершилась интеллектуальной игрой 27.01.2023, 16:030 Сам себе начальник: самозанятые псковичи назвали минусы работы в новом статусе 27.01.2023, 16:020 Российским компаниям помогут продвигать продукцию в национальных онлайн-магазинах
27.01.2023, 15:585 7 ответов на вопросы о присоединении к Пскову районных новостроек 27.01.2023, 15:550 Россияне не стремятся переходить на отечественные операционные системы – исследование 27.01.2023, 15:490 Новые входные группы установили в Псковском кремле 27.01.2023, 15:470 Михаил Ведерников – о Холокосте: Трагедия, которую мы не имеем права забыть
27.01.2023, 15:400 Telegram признали иностранным мессенджером: что это означает для пользователей 27.01.2023, 15:390 Губернаторский симфонический оркестр выступит в Куньинском районе 27.01.2023, 15:310 «Часть воспитательного процесса»: великолучане возмущены свалкой возле новой школы 27.01.2023, 15:280 Акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru