Общество

Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернули домой

Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе тех, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — приводит слова Краснова РБК.

По его словам, мобилизация выявила «массу существенных проблем» и заставила пересмотреть подходы в организации воинского учета и формирования баз данных военнослужащих.

Частичная мобилизация проводилась с 21 сентября прошлого года, в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении: задание по призыву 300 тысяч человек было выполнено. Некоторые категории граждан, включая студентов, многодетных отцов, сотрудников ИТ-компаний, могли воспользоваться отсрочкой от призыва.

В октябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что домой по разным причинам вернули около 10 тысяч мобилизованных. На горячей линии по частичной мобилизации обещали, что таким людям заплатят за период военной службы.

В январе этого года командующий объединенной группировкой войск на Украине Валерий Герасимов заявил, что система мобилизационной подготовки в России оказалась не полностью адаптирована к современным реалиям, поэтому «пришлось все исправлять на ходу».