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Общество

Свыше ста нарушений прав детей мобилизованных выявили в Псковской области в 2022 году

07.02.2023 15:26|Псков

103 протеста вынесли в Псковской области в 2022 году в рамках защиты прав детей мобилизованных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

«Органами прокуратуры области принимались меры по защите прав детей мобилизованных граждан. Принесено 103 протеста на локальные акты образовательных учреждений, вопреки положениям регионального законодательства не закрепившие права детей мобилизованных граждан на первоочередной прием и перевод в образовательные учреждения, а также предоставление им бесплатного горячего питания», - сообщили в прокуратуре. 

В ведомстве добавили, что мерами прокурорского реагирования в Псковской области домой вернули 28 мобилизованных мужчин.

Теги: #регион60 #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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