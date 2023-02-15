Общество

«Экопром» просит владельцев собак не отпускать их на самовыгул

«Собака не дает забрать мусор», - такое сообщение поступило в диспетчерскую от водителя, находившегося на маршруте в деревне Прибуж Гдовского района. На проезжей части около мешков с мусором бегал огромный пес с ошейником на самовыгуле. При попытке оператора выйти из машины, собака начала лаять и бросаться на него. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Ежедневно в новостной ленте мелькают сообщения о том, что собаки кидаются на людей, дети не могут попасть в школу, люди боятся выходить из дома. Никто не захочет проверять, насколько намерения собаки опасны. Призываем владельцев животных ответственно относиться к своим питомцам, соблюдать требования к содержанию, а также права и законные интересы иных лиц», - прокомментировали в компании.

Псковичам напомнили, что согласно статьи 13 федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, необходимо исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.



Кроме того, согласно статьи 3.7 КоАП РФ нарушение порядка выгула собак, а именно нахождение таковых в общественных местах без намордника и поводка, а равно их оставление без присмотра в общественных местах, влечет наложение административного штрафа в размере до 1000 рублей.

По статье 3.7 КоАП РФ нарушение порядка выгула собак, а именно нахождение таковых в общественных местах без намордника и поводка, а равно их оставление без присмотра в общественных местах, влечет наложение административного штрафа в размере до 1000 рублей.