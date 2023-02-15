Общество

Стоматологи сообщили о проблемах при закупке популярного анестетика

Российские стоматологи столкнулись с проблемами при закупке некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей. В клиниках объясняют сложности с закупками уходом западных производителей и сложностями с логистикой.

У российских стоматологических клиник возникли проблемы с закупками «Убистезина» — популярного препарата для местного обезболивания на основе артикаина. Производитель анестетика — американская компания 3М — еще весной 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Перебои с «Убистезином» начались в марте 2022 года, рассказали опрошенные РБК представители стоматологических клиник.

К аналогам «Убистезина» относятся российский «Артикаин-Бинергия», французский «Септанест», испанский «Артикаин Инибса», немецкий «Ультракаин» от «Санофи-Авентис». Однако, по словам медицинского директора стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослава Кобы, российский аналог гораздо хуже по эффективности зарубежных.