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Общество

Владимир Кузь предложил ужесточить наказание за выгул собак на детской площадке

13.03.2023 15:38|ПсковКомментариев: 0

Собак на детской площадке быть не должно, административную ответственность за это следует ужесточить. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Логично, конечно, инфраструктура для собак нужна. Если есть финансовая возможность, почему бы этого не делать? Нужно вообще, чтобы отдельно был организован выгул собак, чтобы их не было на детской площадке, за это надо ужесточить наказание. Нужно повышать ответственность собаководов, чтобы они понимали, где можно гулять с собакой, а где нет, где собаке можно гадить, а где нет», - сказал Владимир Кузь.

Депутат добавил, что хозяева должны более ответственно подходить к воспитанию своих питомцев, а также обязательно убирать продукты их жизнедеятельности на улице.

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«Конечно, к идее создать соответствующую инфраструктуру отношусь положительно. Может быть, меньше сюрпризов будет на газонах и на детских площадках», - заключил Владимир Кузь.

Напомним, в России хотят массово создавать игровые площадки для собак, в том числе большие зоны и специальные маршруты в парках, а также урны для отходов животных. Создание инфраструктуры предлагается включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое.

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #регион60 #собаки #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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