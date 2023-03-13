Владимир Кузь предложил ужесточить наказание за выгул собак на детской площадке

Собак на детской площадке быть не должно, административную ответственность за это следует ужесточить. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
Депутат добавил, что хозяева должны более ответственно подходить к воспитанию своих питомцев, а также обязательно убирать продукты их жизнедеятельности на улице.
«Конечно, к идее создать соответствующую инфраструктуру отношусь положительно. Может быть, меньше сюрпризов будет на газонах и на детских площадках», - заключил Владимир Кузь.
Напомним, в России хотят массово создавать игровые площадки для собак, в том числе большие зоны и специальные маршруты в парках, а также урны для отходов животных. Создание инфраструктуры предлагается включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое.