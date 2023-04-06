Общество

Алкоголизм перестраивает мозг на клеточном уровне, выяснили ученые

Ученые выяснили, как алкоголь воздействует на человеческий мозг. Как оказалось, спиртное может менять его на клеточном уровне.

Открытие, сделанное учеными из Университета Северной Каролины, опубликовано в журнале Brain, Behavior and Immunity (BBI), сообщает RuNews24.

Так, нейробиологи получили стволовые клетки, которые напоминают клетки нейродермита. После их подвергли воздействию дофомина. Он вырабатывается в случае, когда человек получает удовольствие, в том числе от употребления алкоголя, никотина и других дурманящих веществ.

Эксперимент показал, что под воздействием дофомина активируются гены, отвечающие за вознаграждение, что благотворно влияет на психоэмоциональное состояние человека.

Однако под длительным воздействием больших доз нейромедиатора чувствительность «генов вознаграждения» снижается. В результате для достижения эффекта «вознаграждения» человеку нужны большие дозы дофомина.