Ремонт здания Гдовского районного суда заказали за 1,2 млн рублей

Ремонт здания Гдовского районного суда (Гдов, улица Карла Маркса, 29) заказали 1,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы, заменить крыльцо, окрасить фасад и стены.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 120 тысяч 484 рубля. Закупка осуществляется за счет средств из федерального бюджета.
Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 26 апреля.
Работы необходимо выполнить в течение 45 дней с момента заключения контракта, но не позднее 22 декабря.