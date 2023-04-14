Ремонт здания Гдовского районного суда заказали за 1,2 млн рублей

В рубель: Перезапуск приватизации, ремиссия бюджета и штрафы для огородников

Безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области обеспечит ОМОН

«Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО

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Свыше 40 иностранцев выдворили с территории Псковской области с начала года

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