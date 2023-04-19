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Общество

Наталья Федорова о развитии и перспективах Псковского района

26.04.2023 14:41|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала глава Псковского района Наталья Федорова. Глава муниципалитета рассказала о социально-экономическом развитии и перспективах Псковского района, прошедшем в Пскове форуме «Единой России» и подготовке к выборам. Кроме того, глава района обсудила подготовку к празднованию 9 мая и сообщила, что поисковики нашли место, где погиб её двоюродный дедушка.

 

О форуме «Единой России» и оценке работы команды губернатора

– На прошлой неделе в Псковской области стартовала избирательная кампания. Произошло это после знакового ключевого события - встречи президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерников. Встреча получила множество комментариев в том смысле, что губернатор получил поддержку президента и благословение на участие в выборах 2003 года. И уже в пятницу проходил в Пскове большой предвыборный форум. Помимо поддержки губернатора, его участники продемонстрировали, как мне показалось, и собственное стремление, готовность пойти на выборы. И здесь мы говорим о выборах в муниципальных образованиях, в том числе в Псковском районе. Наталья Анатольевна, вы были участницей этого форума, более того, выступали там. Хотел бы попросить вас поделиться впечатлениями от этой встречи. Насколько вы были удовлетворены тем, что там прозвучало? Какие впечатления?

– Сразу несколько важнейших политических событий произошли практически одновременно. Начну со встречи, потому что Михаил Юрьевич, наш губернатор, это, действительно, сильный лидер, сильная личность. И та оценка деятельности нашего губернатора, которую дал президент, – высочайшая оценка. Работа команды оценена также по достоинству. Это отличный старт, хорошее начало и продолжение. Эти 5 лет для нашей области были своеобразным рывком. Настолько динамично стали развиваться абсолютно все направления. Это я отмечала тоже в своем выступлении на форуме. Если мы возьмем любую сферу деятельности, в любой сфере происходят большие динамичные изменения. Давайте сравним с тем, что было, то, что мы сейчас имеем, что стало. Говорим о том, что это не предел, это имеет дальнейшее мощное продолжение, потому что планов очень много к реализации. Вся наша команда поддерживает абсолютно кандидатуру Михаила Юрьевича, ее выдвинул региональный политсовет. Нам нужен сильный лидер, который хорошо знает проблемы, который знает пути их решения. Работая такой дружной командой, сможем преодолеть все препятствия и решить очень многое.

Про развитие Псковского района и ремонт дорог

– Вы сказали об изменениях, которые происходят в Псковской области, поскольку мы говорим про губернатора. Думаю, вы лучше всего представляете картину в том муниципальном образовании, которое возглавляете – Псковский район. Если сравнивать то, что было 5 лет назад, 2018 год, и то, к чему пришли сейчас, в 2023, каковы основные изменения в Псковском районе?

– Если мы говорим о сфере образования – это масштабные преобразования по строительству новых дошкольных образовательных учреждений. Мы построили четыре за это время. Это капитальный ремонт школ, активное участие в национальных проектах, которые позволяют сделать очень многие крупные проекты. Уже вторая школа ремонтируются капитально. Это большие вложения федеральных и региональных средств в создание современной образовательной среды. Я говорю о «Точках роста» и «Цифровой образовательной среде». В этом году уже все школы будут иметь эти современные кабинеты. Это ремонт спортзалов, у нас осталась одна основная школа, которая в следующем году, по плану, будет осуществлять ремонт спортзала. Это строительство современных спортивных площадок. Мы их связываем в основном с территориями школ. Такие глобальная изменения в сфере образования. Хочется, чтобы и дальше такими же темпами мы их реализовали, потому что дети – наше будущее. Они должны расти в хорошей, нормальной среде.

Культура – сфера деятельности всех людей, вне возраста и вне своих мировоззрений. Это ремонты зданий, прежде всего, которые у нас есть, второй Дом культуры мы по нацпроекту ремонтируем. Много своих бюджетных средств мы вкладываем в ремонты. Кроме того, значительно обновляем материально техническую базу оборудования. Есть же разница, с чем работать. Приобретенный автоклуб для нашего района – замечательно. Мы можем доехать с концертами, с прекрасной программой до каждого населенного пункта. Сцену развернули – и пожалуйста, жители уже охвачены. Но ведь не секрет, что у нас во всех населенных пунктах есть Дома культуры. У нас 626 деревень, некоторые из них малочисленные. Это все позволяет приобщить (людей - ред.) к культурной жизни района.

О развитии строительства, говорим об индивидуальном жилищном строительстве и о МКД (многоквартирных жилых домах - ред.), то есть застройка крупного микрорайона. Активно ведется застройка, возникают новые жилые комплексы, а их у нас уже на сегодняшний день немало. Это один из факторов увеличения количества населения. По данным последней переписи, у нас уже число жителей превышает 43 тысячи, это крупные числа по меркам нашей области. Развиваются малые населенные пункты, не только совсем приближенные к городу. Активно ведется застройка во втором поясе от города. Там востребовано индивидуальное жилищное строительство, значит, развивается инфраструктура. Да, вопрос сложный, без сомнения: и уличное освещение, и дороги. Но это все делается, и в достаточно хороших масштабах. Не сразу все, но плановый бюджет позволяет делать, планировать на будущие годы. Это тоже одна из точек роста развития. 10 волостей – каждая по своему уникальна и в каждой есть точки развития, перспективные направления.

Где мы видим масштабные изменения? В развитии промышленной зоны. Несмотря на такие сложности, а в последнее время мы столкнулись и с санкциями, и с другими вызовами - ковид, специальная военная операция, район приграничный. Это тоже сказалось. Тем не менее промышленность развивается, особая экономическая зона развивается. Находятся новые направления, новые ниши, и их занимают уже наши российские предприниматели.

– Как Псковском районе обстоят дела с ремонтом дорог? Какие здесь планы? Как оцениваете это направление деятельности?

– В этом году лимиты у нас не такие объемные, как хотелось бы. 75 миллионов рублей выделено на дорожный фонд, это региональные субсидии. Уже сейчас состоялся третий конкурс по ремонту дорог. Первый этап конкурса уже реализуется, дороги ремонтируются. Но так как протяженность местных дорог у нас большая, это порядка 600 километров, то в этом году не так много, может быть, как хотелось бы, мы сделаем. Не надо забывать, что у нас есть дороги есть и федерального значения, где также проводятся ремонтные работы, и региональные дороги – там тоже активно ведутся ремонтные работы. Дороги в населенных пунктах – это уже полномочия сельских поселений, которые они тоже в рамках возможностей своих бюджетов ремонтируют.

– Если говорить о направлениях развития Псковского района в ближайшее время, в ближайшие годы, ближайшая перспектива, какова она? Как вы себе представляете дальнейшее социально-экономическое развитие Псковского района? К каким показателям необходимо прийти?

– Начнем со сферы предприятий, которые существуют на территории района. В основном это агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающая промышленность. В первую очередь, бюджет района зависит от того, насколько активно ведется деятельность предприятий, насколько они сильны. У нас достаточно хорошие, крепкие сельхозпредприятия. Появляются новые промышленные и перерабатывающие предприятия. Бюджет складывается стабильно, поступления хорошие, что позволит реализовывать самое главное. В социальной сфере будем продолжать те же направления: активное участие в национальных проектах. ПСД – слово теперь для нас уже стало привычным. Проектно-сметная документация сейчас нужна везде для участия в любом проекте, в любой программе, для реализации ремонтных работ. Ты вкладываешь сюда определенное количество средств, и если ты входишь в программу, то ты получаешь не то что в десятки, а иногда и в сотни раз больше. Это привлечение средств в бюджет и возможность реализовать хорошие крупные проекты.

В направлении «Культура» планируем дальше продолжать ремонтные работы в рамках различных программ. Хочу отметить еще одну сферу. Приобрели два новых катера, и в прошлом году навигация с конца июля уже осуществлялась тремя катерами. Развитие внутреннего туризма с таким потенциалом для Псковского района – перспективное направление, которое нужно использовать по максимуму. Надо привлекать инвестиции, чтобы создавать удобную инфраструктуру. Понимаем, что это пока вопрос сложный, но тем не менее это может дать рывок в развитии. Активное строительство будет продолжаться. На пять лет планы есть, и мы примерно предполагаем, сколько будет застроено. Естественно, это развитие и малых населенных пунктов, то есть улучшение инфраструктуры, особенно вопрос дорог, который волнует всех. В этот весенний период, после зимы, много сложностей возникло, но планово это все делается. Еще одно интересное направление – это реализация программы комплексного развития сельских территорий. Наши некоторые соседи этим пользуются. В этом году подали заявку по территории Середкинской волости. Середка вошла у нас еще в одну программу – создание опорных пунктов. Это развитие населенного пункта с целью привлечения инвестиций для развития экономики и привлечения жителей. Перспектив и работы очень много.

– Вы сохраняете мотивацию к продолжению работы в качестве главы района?

– За 5 лет ты узнаешь систему, вырабатываешь свои методы и взаимодействия. Интерес только возрастает. Продолжение должно быть, и не хотелось бы, чтобы была остановка в пути развития муниципалитета.

О праздновании 9 мая

– Как в Псковском районе проходит подготовка к празднованию Дня Великой Победы? Как это будет проходить?

– Все понимают, насколько велика ценность этого праздника для каждого из нас лично. Оргкомитет несколько раз состоялся, уже начались мероприятия «Вахты памяти». В первую очередь, это уборка воинских захоронений, ремонты, которые проводятся. В пятницу пройдет второй раз на территории района молодежный патриотический фестиваль. Кстати, не только молодежь, но и пенсионеры активно участвуют. Собираемся на территории Краснопрудской волости. Это волость, которая наиболее сильно пострадала при освобождении Псковской области. Там шли ожесточенные бои. С ребятами проводим уборку воинских захоронений, которые на территории, памятных мест. Хорошая программа, которая очень значима для патриотического воспитания молодежи. Планируем на территории абсолютно каждой волости, каждого воинского захоронения (а у нас памятных мест 68 в районе – это огромное количество) митинги. Они будут проходить уже в течение недели с 3 по 9 мая. Насколько позволит ситуация, поскольку район у нас без районного центра, но обычно мы проводим районный праздник на территории крупного населенного пункта. Ждем рекомендаций в этом году по проведению. Будет большое количество акций, многие пройдут онлайн. В них всегда очень активное участие принимают все, от школьников до пенсионеров. Бессмертный полк онлайн, мы все к нему тоже готовимся. Это очень значимое для всех событие, поскольку фотография твоего героя, твоего родственника, члена семьи пройдет в ряду всех наших военнослужащих, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. 9 мая – кульминация событий, а вообще целый год эти мероприятия идут, и сейчас особенное внимание. Когда-то я занялась поисками своего двоюродного деда. Никто не знал о том, где он похоронен. Ничего практически о нем не знали. Погиб он в первое полугодие Великой Отечественной войны, в 1941 году. Настолько благодарна нашим местным поисковикам. От них уже чудом вышли на Санкт-Петербург и нашли место, где погиб мой двоюродный дедушка. Скоро на этом месте будет устроен огромный мемориальный комплекс. Оказалось, что захоронение не было известно, а там погибших тысячи. Для меня история нашей семьи – очень важная. Мы обязательно съездим туда и почтим память. Столько лет прошло, а мы до сих пор очень много открываем о тех страницах нашей истории.

Беседовал Александр Савенко

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район #развитие #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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