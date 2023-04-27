Общество

Автопробег и патриотический фестиваль пройдут в День Знамени Победы в Псковской области

Целый ряд мероприятий пройдет в День Знамени Победы 30 апреля в поселке Идрица Себежского района. В их числе, автопробег «Мы вместе!», районный фестиваль патриотического творчества «О Мужестве, О Родине, О Славе!» и концерт «Плечом к плечу», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В этот же день откроют мемориальные доски военным, погибшим в ходе спецоперации. Одну из них установили на братском захоронении в деревне Исаково, другую — в самом поселке.

Региональную памятную дату установили в 2019 году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. До этого времени в Идрице День Знамени Победы неофициально отмечали на протяжении многих лет 30 апреля, хотя федеральным законом «О Знамени Победы» датой водружения флага на здании Рейхстага установлено 1 мая. В итоге региональную дату 30 апреля в Псковской области узаконили поправками в областной закон «О копии Знамени Победы».

В прошлом году в память о воинах 150-й Идрицкой стрелковой дивизии у федеральной трассы М-9 «Балтия», недалеко от границы России с Латвией и Беларусью, был открыт монумент «Знамя Победы». Проект реализован по инициативе местных жителей и поддержке Российского военно-исторического общества и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Строился памятник, в том числе, на народные пожертвования.

В годы Великой Отечественной крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома врага и победы советского народа над фашизмом.