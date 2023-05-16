Общество

До 20 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 мая

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 18 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди.

Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

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Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, каким будет лето в Псковской области.