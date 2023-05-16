До 20 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 мая

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 18 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди.
Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, каким будет лето в Псковской области.