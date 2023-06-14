Общество

Общественники посчитали нецелесообразным устанавливать памятник Сталину в Великих Луках

Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия при комитете культуры администрации Великих Лук посчитал нецелесообразным устанавливать памятник Иосифу Сталину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделении КПРФ.

Вопрос об установке на территории города памятника Сталину рассмотрели на заседании общественного совета 7 июня.

«По результата рассмотрения общественный совет единогласно принял решение, что установка памятника И. В. Сталину на территории города Великие Луки нецелесообразна, инициативу об установке памятника И.В. Сталину не поддержать», – ответили коммунистам в городской администрации.