Общество

Воду, продукты и книги из Пскова доставили в Новую Каховку

Партию гуманитарного груза из Пскова доставили в Новую Каховку сегодня, 28 июня. Продукты, воду, медикаменты, личные вещи и книги везли трое суток, груз сопровождал советник вице-губернатора Псковской области Александра Серавина. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый замглавы военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Сергей Дмитриев.

Фото здесь и далее: администрация Новокаховского городского округа

«Сегодня прибыл груз по поручению губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Могу сказать огромные слова благодарности ему и как губернатору, и как моему наставнику. Несмотря на то, что разница у нас в три тысячи километров, он остается верным соратником, человеком, который поддерживает Херсонскую область, на него всегда можно надеяться, он всегда окажет помощь и поддержку», - сказал Сергей Дмитриев.

По его словам, бутилированная вода сегодня особенно необходима жителям Новой Каховки: некоторые скважины после разрушения Каховской гидроэлектростанции до сих пор не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, с 6 июня населению раздали уже порядка 50 тонн воды.

Продукты из гуманитарного груза будут расфасованы и переданы местным жителям, медикаменты направят в больницу. Сергей Дмитриев рассказал, что населению сейчас раздают обеззараживающие средства, чтобы избежать распространения инфекций на территории. Всего в зоне затопления, по его словам, оказались почти 1000 домов.

Напомним, 6 июня в результате разрушения задвижек на Каховской ГЭС начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящее время вода спала. В зоне подтопления были 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным ТАСС, из-за подтоплений погибли 48 человек, более 120 пострадали.