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Глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа отправилась на семинар в Петербург

Образовательный семинар для членов молодежного совета ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России в Северо-Западном федеральном округе стартовал в Санкт-Петербурге 3 июля. Молодежный совет Псковского облсовпрофа представляет его председатель Кристина Чёрная. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

3 июля прошло заседание молодежного совета и яркая фотосессия. Сегодня, 4 июля, участников семинара ждала более насыщенная программа - это мастер-класс «Публичные выступления» и блок тренингов. А уже в среду, 5 июля, ребята подведут итоги, рассказали в облсовпрофе.

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«Мы оказываем всяческую поддержку для молодежного совета профсоюзов. Он играет важную роль в представлении интересов молодых работников, защите их прав и обеспечении условий для их профессионального роста и развития. На сегодняшний день ряды молодежного совета растут, будем увеличивать обороты и продолжать работать на благо нашей молодежи», - сказал лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.