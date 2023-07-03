Общество

Финансовый блок псковских профсоюзов совещается с коллегами в Казани

Имущественный и финансовый блок Псковского областного совета профессиональных союзов принимает участие во Всероссийском семинаре-совещании с главными бухгалтерами, заведующими финансовыми отделами общероссийских профсоюзов, руководителями отделов (департаментов, фондов) профсоюзного имущества, председателями контрольно-ревизионной комиссии членских организаций Федерации независимых профсоюзов России и членов КРК ФНПР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Семинар проходит в Казани в профсоюзном санатории «Ливадия-Татарстан». Открыли семинар заместитель председателя ФНПР Ирина Федюшкина и главный бухгалтер ФНПР Ольга Гриднева. Обращаясь к участникам семинара, Ирина Федюшкина упомянула о большой победе ФНПР в судебной инстанции по иску Генеральной прокуратуры РФ к ФНПР по имущественному комплексу профсоюзов в Кавказских Минеральных Водах.

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«Профсоюзы в очередной раз доказали свою правоту и состоятельность, и профсоюзные здравницы продолжат функционировать на благо трудящихся России. Программа семинара рассчитана на погружение в новое в законодательстве РФ о налогах и сборах, страховых взносах, бухгалтерском учёте и отчётности», - сказала Ирина Федюшкина в своем обращении.