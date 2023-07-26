Общество

Новые законные полномочия могут появиться у учителей

В законодательстве нужно прописать вопросы дисциплины и ответственности за ее соблюдение всех участников образовательного процесса. Таким мнением поделилась председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова 27 июля.

В среду президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству, которые касаются учителей. В том числе внести в законодательство изменения, направленные на совершенствование правового статуса педагогов.

«Речь идет не только о социальной поддержке, о моральной поддержке, но и четко предполагается прописать именно законодательно вопросы дисциплины и ответственности за дисциплину всех участников образовательного процесса», — пояснила сенатор в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сейчас педагоги иногда совершенно незаслуженно становятся мишенью для битья, их снимают на телефон, провоцируют на конфликт, все это выходит на страницы газет и в эфиры каналов, отметила парламентарий. Поэтому, по ее мнению, нужно законодательно прописать, что учитель может требовать дисциплины и сделать замечание, а родители могут, в свою очередь, требовать соблюдения дисциплины от педагога.