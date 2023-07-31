Общество

Беременных призвали увеличивать порции только под надзором доктора

Увеличивать порции и их калорийность при беременности следует только под надзором доктора, отмечают специалисты. Иначе это может привести к появлению лишнего веса, гипертонии, болям в спине, диабету и другим проблемам.

Беременным категорически нельзя употреблять алкоголь, хотя некоторые женщины считают, что один бокал вина можно. ВОЗ предупреждает, что употребление спиртного токсично для плода на протяжении всех девяти месяцев беременности. Этанол может спровоцировать развитие физических и психических нарушений, пишет RuNews24.

Беременным также нельзя мясо с кровью, тартар и другие блюда, в которых используется не полностью термически обработанное мясо. Оно увеличивает риск заражения бактериями, что приводит к токсоплазмозу, сальмонеллезу, листериозу и другим инфекциям.

Также запрещается есть сырую рыбу и морепродукты. Из-за них тоже можно заразиться бактериальными инфекциями. Они могут вызвать преждевременные роды и гибель плода.

Напитки с кофеином тоже следует исключить из рациона беременной женщины. Более 200 мг кофеина в сутки повышает шансы на низкий вес младенца, преждевременные роды, прерывание беременности и даже мертворождение.

Запрещено есть и сырые яйца, так как они могут содержать сальмонеллу. Нельзя есть и сырое тесто, пашот, глазунью, тирамису, домашний майонез, меренгу, гоголь-моголь и белковый крем.