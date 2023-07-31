Общество

Социальный городок под Псковом планируют сдать к середине сентября

Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района подрядчик планирует полностью сдать к середине сентября. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор посетил строительную площадку социального городка 1 августа в рамках рабочего выезда по объектам Пскова.

На данный момент подрядчик готовит к сдаче три корпуса, в корпусах идет процесс доработки различных дефектов. Губернатор отметил, что все дефекты должны быть устранены до сдачи объекта.

«Давайте, совсем немного осталось, заканчивайте», – призвал подрядчика Михаил Ведерников.

Напомним, строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

На всей территории социального городка будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

Ранее сообщалось, что достроить социальный городок предлагают студентам ПсковГУ.