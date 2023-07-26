Общество

Достраивать социальный городок под Псковом будут студенты

Студентам ПсковГУ предлагают достроить социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщается в группе студенческих отрядов Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы приглашаем юношей и девушек старше 18 лет на работу на проекте "Социальный городок" этим летом. Вакансии: разнорабочий (выполнение строительных работ) и уборщик помещений (уборка помещений после выполнения строительных работ)», - пригласили студентов.

Учащимся предлагают шестидневную рабочую неделю с плавающим выходным, официальное трудоустройство и официальное освобождение от занятий на период работы. Оплата труда составит 1 480 рублей за 8 часов работы в день (после вычета всех налогов).

Ранее губернатор Псковской области сообщал, что социальный городок в Псковском районе должен быть сдан к осени.

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Напомним, строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

На всей территории социального городка будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

По предварительным расчётам финансистов, годовые расходы на содержание социального городка и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.