Общество

Норма продажи рецептурных лекарств не повлияет на их доступность - Минздрав

Изменения в правилах продажи препаратов по рецепту, вступающие в России с силу с 1 сентября 2023 года, не повлияют на их доступность для пациентов, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Речь идет об изменениях в постановление кабмина «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Как ранее сообщили в Росздравнадзоре, нововведения коснутся только лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, льготных препаратов и случаев дистанционной продажи рецептурных лекарств, пишет RuNews24.

«Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких "новых" или "особенных" форм рецептов для этого не потребуется», - отмечают в ведомстве.

В Минздраве заверили, что новые правила касаются только алгоритмов работы сотрудников аптек и должны снизить риск злоупотреблений при их продаже.