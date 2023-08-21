Общество

Рейтинг самых дефицитных специалистов в Псковской области представили эксперты

Рейтинг самых дефицитных специалистов июля возглавили врачи и заведующие отделением – на одну вакансию приходится 0,1 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в России проанализировала соотношение активных резюме и вакансий по итогам за последние 30 дней и составила рейтинг самых дефицитных специалистов в Псковской области. Еще специальности, где резюме открыто меньше, чем вакансий – это токари, фрезеровщики и шлифовщики (0,3 резюме на вакансию).

По данным сервиса hh.ru, в топ-20 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли фармацевты (0,6 резюме на вакансию), операторы call-центров (0,7), медсестры и медбратья (0,8), сварщики и повара (по 0,9). Высок дефицит слесарей (лишь 1 резюме на рабочее место). Работодатели испытывают нехватку кандидатов на места администраторов магазинов и торговых залов (лишь 1,1 резюме на вакансию), а также на позиции машинистов, швей, электромонтажников, автослесарей, дворников, монтажников, агрономов, косметологов, товароведов и операторов станков с ЧПУ.

«Показательно, что почти все специализации, вошедшие в топ-20 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат. В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя по рынку, а в каждой шестой - в два раза выше средней. Так работодатели стараются не только переманить персонал у компаний-конкурентов, но и привлечь людей из других профессиональных сфер», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Ранее опрос hh.ru показал, что среди жителей Псковской области, которые не являются квалифицированными рабочими, только 34% ни при каких условиях не готовы сменить свою нынешнюю профессию на рабочую специальность. Еще 3% ранее уже освоили рабочую специальность, но не работают по ней и не собираются. При этом 39% опрошенных готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность только в случае крайней необходимости, 13% - в случае бесплатного обучения новой специальности, еще 13% - в случае гарантированного трудоустройства.