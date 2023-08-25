Общество

Диетолог предостерег от злоупотребления кашами быстрого приготовления

Злоупотребление кашами быстрого приготовления может навредить здоровью. Об этом предупредил диетолог Майкл Мосли. По словам специалиста, такие каши содержат до 16 г сахара, или три столовые ложки на порцию, пишет Daily Mirror.

«В мире, где у производителей продуктов питания есть умный маркетинг и нет научных данных, подтверждающих их заявления, часто сложно понять, что именно на прилавках супермаркета полезно для здоровья», — отметил он.

Также диетолог назвал вредными для здоровья обезжиренные молочные продукты, которые также содержат много сахара, пишет RuNews24. Так производители пытаются замаскировать плохой вкус, убежден Мосли.