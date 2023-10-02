Общество

Доктор Малышева призвала мужчин сдавать тест на беременность

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвали мужчин сдавать тест на беременность. Они заявили, что с его помощью можно выявить рак на ранней стадии. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи напомнили, что с помощью теста на беременность женщина определяет содержание в ее крови гормона бета-ХГЧ. Если его уровень повышен, это говорит о произошедшем зачатии, и тест покажет положительный результат. Но мужчина, пройдя этот тест, также может увидеть две полоски, отметили специалисты, пишет «Лента.ру».

«Если он положительный у мужчины, это говорит о том, что у мужчины, возможно, рак яичек», — заявила Малышева. Продеус добавил, что существует прямая зависимость между уровнем этого гормона в крови и вероятностью злокачественного новообразования у мужчины.