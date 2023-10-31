Общество

Международный день вегана отмечают 1 ноября

Международный день вегана — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.

Веганизм (веганство) — образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения, пишет calend.ru.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных. Причины отказа могут быть разными, но основная — это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

Споры о вреде и пользе вегетарианства в мире ведутся давно. По мнению многих врачей, у данного образа жизни есть бесспорные достоинства – здоровое снижение веса, снижение риска ожирения и количества холестерина, который поступает в организм с пищей. Но, по их же мнению, есть и минусы. Прежде всего, любое ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. Всё это не только приводит к ухудшению состояния костей, волос, кожи, но и у людей, совершенно отказавшихся от мяса, может возникнуть серьезная проблема – атрофия сердечной мышцы. Поэтому медики предостерегают от «фанатского» вегетарианства. Тем более подобная диета недопустима для детей, поскольку детский организм растет, и если его лишить пищи животного происхождения на раннем этапе развития, может произойти отставание в физическом развитии. Также вегетарианство противопоказано беременным женщинам из-за угрозы выкидыша, кормящим мамам и крайне нежелательно для пожилых людей.

В сам же День вегана во многих странах мира представительства веганского общества и другие активисты проводят различные просветительские и благотворительные мероприятия и информационные акции, посвящённые теме праздника.

День вегана завершает так называемый «месяц вегетарианской осознанности», который начался 1 октября — во Всемирный день вегетарианства.