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Общество

Госдума разрешила приватизировать брошенные речные причалы за рубль

17.11.2023 12:58|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла закон, упрощающий процедуру приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Документ был разработан Минтрансом России для ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и иного государственного или муниципального имущества в порту, которое не востребовано в качестве объектов инфраструктуры или находится в неудовлетворительном состоянии, пишет РИА Новости

Закон допускает продажу объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, способами, предусмотренными в законе о приватизации, – в том случае, если лицо, обладающее преимущественным правом покупки такого объекта, отказалось от этого права. Критерии, по которым будет определяться неудовлетворительное состояние или невостребованность портовых объектов, установит кабмин РФ.

Согласно закону, объекты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, будут выставляться на конкурс по стартовой цене 1 рубль, пояснял журналистам глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Если на объект есть несколько претендентов, будет проводиться аукцион - кто предложит цену выше, тот и купит объект.

Задаток для участия в конкурсе составит 20% кадастровой стоимости объекта. При этом победителю будет возвращаться часть задатка в сумме, превышающей цену приобретения объекта.

Договор купли-продажи объекта речного порта, находящегося в ненадлежащем состоянии, должен устанавливать срок его приведения в порядок - в пределах пяти лет. В случае невыполнения этой обязанности договор будет расторгнут, а сам объект возвращен в государственную или муниципальную собственность без возмещения собственнику его стоимости, включая неотделимые улучшения, и без компенсации понесенных расходов.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования. Он направлен на привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию речных портов, пояснял Гаврилов. По его словам, многие речные порты в России практически перестали существовать, поскольку долгое время им не уделялось должного внимания. При этом сейчас «остро стоит задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, по развитию транспортных артерий, в том числе и водных», отмечал депутат.

Теги: #водоем #причал
Источник: Псковская Лента Новостей
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