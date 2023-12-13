Общество

Tele2 дарит новогодние подарки за клиентов

Tele2 предлагает своим абонентам сделать подарки. Искусственный интеллект оператора Миа подберет варианты, из которых пользователь может выбрать подарок для клиентов любого оператора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Tele2

Новый год – время чудес, волшебства и, конечно, подарков. Tele2 поддерживает новогодние традиции и в преддверии праздников запускает акцию «Друзья ваши – подарки наши», в которой могут принять участие все клиенты оператора. Искусственный интеллект Миа предложит абонентам варианты подарков, из которых нужно выбрать один наиболее подходящий. В акции могут принять участие B2C- и B2B-клиенты.

Чтобы отправить подарки друзьям, необходимо в мобильном приложении «Мой Tele2» кликнуть на баннер с изображением Мии и выбрать раздел «Поздравьте друзей и близких с Новым годом», ввести номер телефона получателя. Среди подарков от Tele2 – подписка MiXX S, пакеты гигабайтов. Кроме того, клиентам доступны интересные варианты из партнерских предложений – например, новогодняя подборка книг от «Литрес» или бесплатный период подписки от видеосервиса Wink.

Порадовать близких цифровым подарком клиенты Tele2 смогут с 13 декабря 2023 года по 16 января 2024-го. Подарочный промокод действует до конца января 2024 года.

Реклама: ООО Т2 Мобайл, Erid: 2SDnjdD4Ewz