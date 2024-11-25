Общество

Инспекция труда восстановила трудовые права 47 человек в Псковской области

Государственная инспекция труда в Псковской области восстановила трудовые права 47 работников бюджетного учреждения «Теплоэнерго». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: Telegram-канал инспекции труда Псковской области

В ходе проверки по результатам расследования несчастного случая на рабочем месте с токарем «Теплоэнерго» выявлены нарушения по охране труда. Выдано предписание об устранении нарушений: провести инструктажи со всеми работниками и обучение по охране труда.

Рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.