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Общество

Продолжается прием заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

10.01.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Заявки на участие во втором конкурсе российских брендов «Знай наших», который организован по поручению президента России Владимира Путина Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс», можно подать до 15 января. Участниками могут стать предприниматели - представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» в этом году существенно увеличил число номинаций. К проекту присоединились новые партнеры из числа крупнейших российских брендов.

В конкурсе представлены 5 основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии» и 18 отраслевых. Среди новинок — «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт» и даже «Алкогольная продукция». Поддержать конкурс и его участников в текущем сезоне выразили намерение такие известные бренды как Союзмультфильм, VK Cloud, Simple, Novikov Group, Zaспорт и другие. Они учредили специальные призы для победителей.

Таким образом, у компаний, которые успеют подать заявку до 15 января, есть возможность не только выиграть в одной из основных номинаций, но и получить специальные награды от партнеров конкурса. Кроме того, организаторы также поощрят регионы, которые активно поддерживают местные бренды.

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства (не менее 30%) в родном регионе. Учитываются также наличие у кандидатов социальных проектов. Лучшие бренды получают помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах, в торговых сетях и ведущих медиа.

Победители будут определены в конце февраля на основании консолидированной экспертной оценки жюри, в состав которого входят представители партнеров конкурса, регионов РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В первом сезоне конкурса отечественных брендов от Псковской области зарегистрировались для участия 40 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. В целом участниками стали порядка 5 тыс. брендов из всех регионов Российской Федерации. Самыми популярными номинациями в прошлом году были «Продукты питания» и «Потребительские товары». Победителями стали более 30 российских компаний, еще более 1,2 тыс. получили поддержку. Больше 40 партнеров конкурса, в числе которых Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты», оказывают поддержку финалистам в продвижении товаров в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ.

Цель конкурса новых российских брендов «Знай наших» - поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России.

Теги: #конкурс #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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