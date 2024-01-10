Общество

Продолжается прием заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

Заявки на участие во втором конкурсе российских брендов «Знай наших», который организован по поручению президента России Владимира Путина Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс», можно подать до 15 января. Участниками могут стать предприниматели - представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» в этом году существенно увеличил число номинаций. К проекту присоединились новые партнеры из числа крупнейших российских брендов.

В конкурсе представлены 5 основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии» и 18 отраслевых. Среди новинок — «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт» и даже «Алкогольная продукция». Поддержать конкурс и его участников в текущем сезоне выразили намерение такие известные бренды как Союзмультфильм, VK Cloud, Simple, Novikov Group, Zaспорт и другие. Они учредили специальные призы для победителей.

Таким образом, у компаний, которые успеют подать заявку до 15 января, есть возможность не только выиграть в одной из основных номинаций, но и получить специальные награды от партнеров конкурса. Кроме того, организаторы также поощрят регионы, которые активно поддерживают местные бренды.

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства (не менее 30%) в родном регионе. Учитываются также наличие у кандидатов социальных проектов. Лучшие бренды получают помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах, в торговых сетях и ведущих медиа.

Победители будут определены в конце февраля на основании консолидированной экспертной оценки жюри, в состав которого входят представители партнеров конкурса, регионов РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В первом сезоне конкурса отечественных брендов от Псковской области зарегистрировались для участия 40 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. В целом участниками стали порядка 5 тыс. брендов из всех регионов Российской Федерации. Самыми популярными номинациями в прошлом году были «Продукты питания» и «Потребительские товары». Победителями стали более 30 российских компаний, еще более 1,2 тыс. получили поддержку. Больше 40 партнеров конкурса, в числе которых Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО «Диалог», ФЦК, «Почта России», Роскачество, АНО «Национальные приоритеты», оказывают поддержку финалистам в продвижении товаров в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ.

Цель конкурса новых российских брендов «Знай наших» - поддержать развитие перспективных российских брендов во всех регионах России.