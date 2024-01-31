Общество

Сотовую связь вернут в российские вузы и кампусы

Сотовые операторы смогут вернуть оборудование сотовой связи на территорию вузов и кампусов. Рекомендации по подготовке Роспотребнадзором, Минобрнауки и Минцифры необходимой нормативной базы подготовит Совет по развитию цифровой экономики под руководством сенатора Андрея Турчака. Это следует из материалов совета, заседание которого состоялось 31 января.

Проблемы с покрытием сотовой связью вузов и университетских городков наметились в 2021 году после того, как Роспотребнадзор распространил запрет на установку базовых станций на школах, детских садах и на высших учебных заведениях, рассказал источник в СФ. Расширение действия нормы на вузы в Роспотребнадзоре ранее объясняли тем, что ее нарушение чревато рисками для здоровья детей. При этом в учреждениях, подпадающих под демонтаж оборудования по действующим нормам СанПиН, обучается не более 2% несовершеннолетних от общего числа учащихся, утверждает источник, близкий к одному из операторов.

«Предложения совета затрагивают организации образования, где учатся преимущественно совершеннолетние люди. Сегодня правила СанПиН напрямую запрещают установку базовых станций на территории университетов и колледжей. При этом не делается различий между категориями объектов имущественного комплекса образовательных организаций, на которые распространяется запрет», — объяснил собеседник в СФ.

За два года действия запрета было демонтировано 211 базовых станций операторов на объектах профессионального и среднего образования, рассказали в МТС. В ближайшие годы может быть убрано еще свыше 3,8 тысячи, опасаются в компании. Это уже приводит к деградации связи как на территориях самих образовательных учреждений, так и на прилегающих к ним, а в перспективе ситуация только усугубится, предупреждают в МТС. Отсутствие качественной связи, быстрых услуг мобильного ШПД (широкополосного доступа в интернет) препятствует реализации государственной политики по развитию учебных кампусов, пишут «Известия».

«Излучения сотового телефона в момент использования подчас превышает допустимый лимит для базовой станции, и чем дальше находится ближайшая базовая станция, тем сильнее излучение смартфона — он как бы пытается "дотянуться" до нее по радиоканалу», — утверждает партнер ComNews Research Леонид Коник. Так что возврат базовых станций и в вузы, и в школы снизит мощность излучения телефонов, что позитивно скажется на здоровье студентов и школьников, говорит эксперт.