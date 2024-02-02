Общество

Опасное тепло

В период аномальных холодов набрали популярность постельные принадлежности с подогревом. Электроодеяла и сейчас активно продвигают в популярных онлайн-магазинах, многие покупатели хвалят устройства, позволяющие не замёрзнуть в самую студёную пору. В то время как некоторым россиянам применение работающих от сети приспособлений стоило жизни.

Псковская Лента Новостей выяснила, чем может обернуться использование приборов для обогрева, какие меры предосторожности следует соблюдать во время их эксплуатации, и на что обратить внимание при покупке.

Скриншот фото из отзыва покупателя электроодеяла на маркетплейсе

Ценой жизни

Безопасность подобной продукции вызывает ряд вопросов после нашумевших на всю страну происшествий. По данным специалистов, электроприборы могут воспламеняться при определённых условиях.

Так, в январе пожилая москвичка сгорела заживо, пытаясь согреться в лютые морозы под электроодеялом, которое приобрела в онлайн-магазине. Она легла спать, укрывшись китайской вещицей, которую к утру закоротило. Сосед, почуявший запах дым, вызвал пожарных, те оперативно прибыли на место и потушили кровать с одеялом. Очаг возгорания был совсем небольшим, всего около 1 квадратного метра, но пенсионерка получила серьёзные ожоги и надышалась угарным газом. Пострадавшую вынесли в подъезд и попытались откачать, но безуспешно.

Похожий случай произошёл в Серпухове. Две замерзавшие подруги-пенсионерки тоже решили оставить прибор подключённым к сети на ночь и, проснувшись от запаха гари, увидели полыхающее пламя в комнате, где лежало дополнительное средство обогрева. Женщины успели выбраться из западни, но одна из них решила вернуться за тёплыми вещами и сгорела заживо вместе с домом.

Из-за такого же «чуда техники» чуть не погибла студентка в Нижнем Новгороде. Трагедии чудом удалось избежать, девушка проснулась в момент, когда прибор только загорелся, и отделалась небольшими ожогами.

Подобное происшествие было зафиксировано и в Псковской области. 14 сентября 2023 года в квартире многоэтажки в Великих Луках произошел пожар, причиной которого стал аварийный пожароопасный режим работы сетевого устройства с подогревом. Женщина уложила ребенка спать на верхний ярус двухъярусной кровати и накрыла его электрической простыней, включив её в розетку. Сама уснула с младшим ребенком на нижнем ярусе. Проснувшись примерно через 2 часа, великолучанка увидела пламя там, где протянулся провод от электрической постельной принадлежности. Женщина отключила прибор от сети, разбудила ребенка и залила кровать водой. В результате данного пожара, к счастью, никто не пострадал.

Что за чудо техники

Сейчас в онлайн-магазинах продаётся множество девайсов, помогающих согреться в холода. Есть варианты отечественного и импортного производства, стоимость простыней и электроодеял с подогревом в среднем составляет от 1500 до 4000 тысяч рублей. На многих имеется функция автоотключения, таймеры и регуляторы температуры.

Внешне устройства мало чем отличаются от обычных одеял, но внутри них устанавливаются нагревательные элементы: тонкая сеть проводов с изоляцией, либо углеродное карбоновое волокно. Последнее считается наиболее современным, такие агрегаты ещё называют инфракрасными.

Их продавцы уверяют, что продукция безопасна для ежедневного применения, изготавливается «из экологически чистых материалов, не излучает вредных электромагнитных волн», не способна воспламениться и ударить током. Помимо основной функции такие приспособления, якобы, несут дополнительную, и способны нормализовать кровообращение, снимать мышечное напряжение, улучшать общее самочувствие, помогать быстрому засыпанию, а также оказывать благоприятное воздействие при стрессе, переутомлении, болях в спине и суставах.

Более того, инфракрасное одеяло рекламируют как средство косметологии и похудения. Прибор с эффектом «домашней сауны» предлагают использовать для вывода токсинов и лишней жидкости, расслабления и сжигания лишних калорий.

Некоторые магазины прописывают противопоказания, к которым относятся ослабленная чувствительность кожи, опухоли и новообразования, употребление препаратов, вызывающих сонливость, использование кардиостимулятора, сильная усталость и алкогольное опьянение. Также электроодеяла не советуют покупать при наличии заболеваний, которые исключают прогрев организма.

Рекомендации по эксплуатации обычно следующие: запускать устройство за 5-10 минут перед сном, не складывать его при подключении к питанию и не оставлять включённым без присмотра. Некоторые производители запрещают стирать приборы, другие разрешают ручную и машинную стирку с отсоединённым пультом при температуре не более 30 градусов, третьи — исключительно сухую очистку.

Скриншот фото из отзыва покупателя электроодеяла на маркетплейсе

Многие покупатели оставляют положительные отзывы, отмечают удобство использования девайсов и называют их незаменимыми в холодные зимние ночи. Однако есть и сообщения о том, что электроодеяла имеют специфичный резкий химический запах, приходят бракованными — не греют, плохо сшиты или отсутствует один из элементов. Один человек, приобретший чудо техники на маркетплейсе, написал, что оно проработало всего 15 дней, после чего пульт вспыхнул. В результате чуть не сгорел дом, уверяет покупатель.

В ответ представитель магазина заявил, что пульт не может вспыхнуть, так при перепаде напряжения предохранитель внутри него плавится, что не дает возникнуть возгоранию.

Подлежат сертификации

В адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области обращения по поводу некачественных электроодеял не поступали, не слышали там и о случаях воспламенения таких вещей на территории региона. Однако при выборе подобной продукции в ведомстве рекомендуют обращать внимание на важные нюансы - маркировку изделия, а также прилагающиеся к нему документы, которые должны содержать следующую информацию:

наименование товара;

сведения об изготовителе;

сведения об основных потребительских свойствах;

правила и условия эффективного и безопасного использования;

срок службы или срок годности товаров;

информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров.

«Продавец по вашей просьбе обязан представить документ, подтверждающий качество и безопасность электроодеяла. Обязательной сертификации подлежат все изделия, работающие от сети. На них распространяется действие Технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Если же ваше одеяло работает на батарейках, то на него будет распространять действие только Технический регламент ТР ТС 020/2011. Все электроодеяла подлежат сертификации, либо декларированию соответствия», - пояснила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова.

Она заметила, что безопасность использования электроодеяла будет соблюдаться только в случае выполнения правил его эксплуатации, установленных производителем, а также при условии сертификации данного товара.

Что касается пользы или вреда подобных устройств для здоровья, то, по словам Ольги Кольцовой, на этот вопрос сможет ответить только лечащий врач после ознакомления с историей болезни, потому как существует множество ограничений.

Простые правила

В ГУ МЧС России по Псковской области также призвали помнить, что электроодеяла и подобные им устройства для обогрева – это полноценные электроприборы. «Обязательное условие для их использования – следование инструкциям заводов-изготовителей», - подчеркнул начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Владислав Соболев.

При применении данных видов электрического оборудования он рекомендовал соблюдать следующие правила:

Ни в коем случае не накрывать друг другом включенные постельные электрические принадлежности. Не включать их в смятом состоянии. Встроенные элементы начнут быстро нагревать сами себя, что может привести к возгоранию. Когда постельные электрические принадлежности включены, запрещается класть на них источники тепла (например, грелку или электрогрелку). Запрещается тянуть, скручивать и перегибать сетевые кабели. Запрещается втыкать в принадлежности иголки или другие острые предметы. Необходимо регулярно проверять на наличие признаков износа или повреждений. При их обнаружении или в случае неправильного использования прибора перед повторным применением его необходимо отнести для проверки в сервисную службу или в соответствующую торговую организацию. Ремонт следует выполнять только специалистам ремонтной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты. Из-за неправильно выполненного вмешательства могут возникать серьезные опасности для пользователя. Нельзя оставлять постельные электрические принадлежности без присмотра, особенно наедине с детьми. Не использовать машинную стирку.

«Несоблюдение приведенных правил может привести к травматизму и даже гибели людей, а также к материальному ущербу, к поражению электрическим током, ожогам кожи, пожару», - отметил Владислав Соболев.

Согреваться с осторожностью

Сотрудник МЧС констатировал, что в холодное время года граждане активно используют для обогрева квартир и домов электроприборы и печное оборудование. Нарушение правил их эксплуатации является самой распространённой причиной пожаров в зимний период.

Специалист озвучил общие обязательные правила, касающиеся всех подобных устройств: ни в коем случае нельзя использовать самодельные или неисправные, размещать агрегаты рядом с легковоспламеняемыми материалами или накрывать их, оставлять для обогрева без присмотра, особенно при наличии детей.

В прошлом году в Псковской области нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования стало причиной 347 пожаров, из-за неправильного использования печи произошло 183 возгорания. С начала 2023 года по состоянию на 29 января было зарегистрировано 47 пожаров, связанных с применением электрооборудования, и 45 — с эксплуатацией печей.

В МЧС регулярно напоминают, как правильно топить печи и использовать электрические приспособления, проводят противопожарные рейды в населённых пунктах, разъясняют правила пожарной безопасности в быту, особенно в отопительный период. С распространением электроодеял в ведомстве разработали дополнительные памятки, в том числе на случай воспламенения популярных устройств.

«Если, несмотря на все меры безопасности, постельные электрические принадлежности загорелись, их ни в коем случае нельзя тушить водой, пока приборы включены в розетку, потому что вас может поразить электрическим током», - рекомендовал Владислав Соболев.

Приборы можно залить водой только после обесточивания, выдернув вилку из сети или выключив предохранители на счетчике. Если загоревшееся оборудование ещё находится под электрическим напряжением, то огонь можно потушить, засыпав место горения землей из цветочного горшка.

«В случае возникновения пожара всех охватывает паника, способная толкнуть человека на необдуманный шаг, только усугубляющий положение вещей. Хладнокровие же, наоборот, позволит устранить возгорание своими силами и сохранит жизни и здоровье всех жителей дома», - добавил представитель ГУ МЧС России по Псковской области.

В случае, если самостоятельно потушить пожар не представляется возможным, то, не теряя времени и сохраняя спокойствие, нужно срочно покинуть горящее помещение, плотно закрыв за собой двери, и вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного телефона – 112, 101.

Электрические одеяла, как и любые другие средства дополнительного обогрева, могут представлять опасность. Покупать такие изделия следует только в сертифицированных магазинах. Перед использованием нужно внимательно читать инструкцию и ни в коем случае не пренебрегать указанными в ней правилами, как и мерами противопожарной безопасности. Беспечность может стоить очень дорого.

Ульяна Лаблюк