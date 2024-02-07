Лишь четверть псковичей уверены в полной психологической безопасности на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос жителей Псковской области, и на основе полученных ответов, замерила уровень психологической безопасности в компаниях.
Выяснилось, что:
- Только 25% псковичей-респондентов полностью уверены в том, что у них на работе есть взаимное уважение, доверие и открытость в рабочей среде, когда каждый может свободно высказывать идеи, предложения или критику, честно признавать ошибки и просить о помощи
- Еще треть опрошенных в целом согласны с таким суждением, но уже видели негативные моменты взаимоотношений в коллективе.
- В разрезе регионов: лучше всего ситуация с психологическим климатом обстоит в Иркутской области, хуже всего – в Волгоградской. Важно, что респонденты из регионов СЗФО и в том числе из Псковской области поставили самые негативные оценки эмоциональному настроению в своих коллективах – лишь 2,5 балла из 5
- Только 18% опрошенных полностью согласны с тем, что их руководитель ответственно подходит к созданию рабочей мотивации подчиненных и стимулирует на достижение поставленных целей.
- А вот каждый второй опрошенный или 59%, наоборот, жалуются, что их начальство не обращает внимание на то, как работают сотрудники и не помогает в достижении результатов
- Только 23% уверены, что их руководитель поддерживает позитивный эмоциональный настрой в команде. Больше всего таких в сфере науки и образования, а также в ИТ и маркетинге. Другого мнения придерживаются сразу 49% опрошенных – по их словам их руководство только ухудшает настроение команды. Чаще других на такую проблему жалуются работники сферы безопасности, медицины, транспорта и логистики, а также бухгалтеры и закупщики
Тема наставничества со стороны управленцев тоже оказалась провальной: только 19% опрошенных полностью согласны, что их руководитель ориентирован на развитие подчиненных и эффективен в качестве наставника