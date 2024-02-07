Лишь четверть псковичей уверены в полной психологической безопасности на работе

Стихи «Принцессы науки» прочли на литературном вечере в псковском вузе

Более 10 километров трассы Пушкинские Горы – Локня отремонтируют по нацпроекту

Мастер-класс «Лепим из глины» прошел в центре занятости населения

Первенство города по вольтижировке на неподвижной лошади провели в Пскове

Более 62% преступлений в РФ за последние четыре года доказаны с помощью записей с камер

Великолукский дом детского творчества отметил 75-летие

Программу «Наука не для скуки» организуют в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

«Гонки по вертикали»: выборы без Надеждина, первый АПМ и продолжение мунреформы. ВИДЕО