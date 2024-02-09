Общество

Более четверти россиян занимаются частными услугами

Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и узнали, как много россиян и в каких сферах оказывают частные услуги. В исследовании приняли участие более 3500 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

27% опрошенных россиян оказывают частные услуги, из них 22% отметили, что таким образом подрабатывают, а для 5% — это основная работа, пишут «Известия».

Среди тех, кто оказывает частные услуги, 18% занимаются этим в сфере бытовых услуг, а 17% — в строительстве. 15% опрошенных выбрали сферу дизайна, 14% — образование. 7% участников опроса оказывают частные услуги в области транспорта, а 4% отметили медицинскую сферу. В варианте «Другое» 42% респондентов указали туризм, сферу красоты и кулинарию.

«Запрос на подработку у россиян растет. В 2023 году по сравнению с 2022 годом спрос на дополнительную работу вырос на 14%. В 2024 году этот тренд будет развиваться. Оказание частных услуг дает в первую очередь возможность заработать дополнительные деньги. Однако некоторые таким образом осваивают новые профессии, а также получают новые навыки», — сказал заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

Россияне также рассказали, чем привлекает их работа на себя. 66% респондентов указали на возможность самостоятельно определять объем работы и график. 63% участников исследования отметили наличие возможности дополнительного дохода. 34% россиян рассказали, что им важно работать из любого места и не тратить время на дорогу. Немного меньше опрошенных (32%) считают, что, оказывая частные услуги, можно зарабатывать столько же или больше, чем работая по найму. 24% отметили низкие налоги для самозанятых.