Общество

В Роструде назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Наиболее оплачиваемыми вакансиями, размещенными на портале «Работа России», стали предложения в сфере добывающей промышленности, судоходства, банковского сектора и IT, сообщает Роструд.

«На сегодняшний день самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали предложения о работе для специалистов добывающей промышленности, судоходства, банковского сектора и сферы IT», — говорится в сообщении Роструда.

Среди наиболее привлекательных предложений с точки зрения зарплаты сегодня традиционно находятся вакансии на руководящие должности в разных секторах экономики. Так, управленцы в банковском секторе могут рассчитывать на зарплату от 500 тысяч рублей. В этой сфере востребованы также бизнес-аналитики и специалисты информационной безопасности, которым предлагают 250-300 тысяч рублей в месяц, пишет «Прайм».

«В Камчатском крае в одну из крупных судоходных компаний требуется опытный капитан. Уровень заявленной работодателем зарплаты составляет до 350 тысяч рублей. Среди требований высшее образование по специальности "судовождение" и опыт работы на танкерах. На такую же зарплату могут рассчитывать механики с обязательным наличием всех необходимых документов для трудоустройства в море», — уточнили в сообщении.

Кроме того, разработчики и программисты могут претендовать на зарплату 300 тысяч рублей в месяц, спрос на таких специалистов сохраняется. Инженерам, машинистам, горным мастерам и мастерам буровой в добывающей промышленности работодатели готовы предложить ежемесячный доход до 300 тысяч рублей в месяц.