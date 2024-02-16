Общество

Псковичей стали чаще приглашать на работу за границу — аналитики

Соискатели из Псковской области в 2023 году получили более 1,1 тысячи приглашений от иностранных работодателей, что на треть (28%) больше, чем в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего местные жители получали приглашения на вакансии из Казахстана (28% от всего объема приглашений), Белоруссии (24%), Грузии (22%), а также Узбекистана (13%). Также резюме местных соискателей достаточно рассматривают работодатели из Турции (5%), Армении (5%), Сербии (2%).

Также можно отметить Эфиопию, Эквадор, Иран, Словению, ЮАР, Боснию и Герцеговину: на вакансии в этих странах ранее либо вообще не приглашали местных жителей, либо это было единичные случаи, но в 2023 году спрос вырос до нескольких десятков.

В то же время в 2023 году резюме местных жителей не получили ни одного приглашения на вакансии из Швейцарии, Конго и Исландии.

Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%). Интересно, что востребованность клиентских менеджеров из России и Псковской области в том числе со стороны иностранных работодателей за год выросла на 53%.

Также лидерами по приглашениям на работу со стороны иностранных компаний вошли программисты: на резюме этих специалистов приходится каждое десятое (11,4%) приглашений на работу, а востребованность местных программистов со стороны иностранных компаний выросла на 65%.

Кроме того, топ по востребованности у иностранных копаний попали операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%), учителя (3,6%).

Всего за 2023 год резюме россиян получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год. Речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской. Для сравнения: количество приглашений на российские вакансии за тот же период выросло на 29%.