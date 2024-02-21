Общество

Владеющих английским соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще

Соискателей, которые владеют английским языком, работодатели приглашают на собеседование на 27% чаще, также заработная плата для таких специалистов в среднем выше на 20 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-школы английского языка Skyeng.

В рамках исследования специалисты проанализировали вакансии и резюме за 2023 год, пишет ТАСС.

«Специалистов, владеющих английским языком, приглашают на собеседование на 27% чаще, чем без этого навыка. Исследование показало, что несмотря на сокращение числа вакансий, требующих владения иностранным языком на 7%, соискателей, указывающих навык, приглашают на собеседования чаще: в среднем 11,2 приглашений на одно резюме у кандидатов со знанием языка против 8,8 без него», - говорится в итогах исследования.

Кроме того, вырос уровень знания английского языка среди кандидатов. Так, в 2021 году рост приходился на начальные уровни (A1-B1), а в 2023 году на 4 п.п. выросла доля соискателей с B2 и C1. «Показателен рост уровня владения английским языком у соискателей - они понимают, что это существенно привлекает внимание работодателей и проходят несколько тестов в течение года, каждый раз повышая свой уровень владения», - цитируют в исследовании руководителя направления «Навыки и Карьера» в hh.ru Марину Дорохову.

Аналитики выяснили, что в среднем медианная заработная плата для россиян, указавших знание английского в резюме, выше на 20 тыс. рублей по всей России. За владение английским больше всего работодатели готовы платить в таких сферах, как высший менеджмент (со знанием английского - от 177 тыс. рублей, без английского - от 106 тыс. рублей), консалтинг (с английским - от 116 тыс. рублей, без английского - от 99 тыс. рублей), IT (с английским - от 103 тыс. рублей, без английского - от 74 тыс. рублей) и недвижимость (с английским - от 100 тыс. рублей, без английского - от 81 тыс. рублей).

В процентном соотношении владение английским языком дает наибольший прирост к зарплате в сфере безопасности (108%), юриспруденции (96%), финансах (83%) и страховании (80%).