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Общество

ТНТ перезапустит телепрограмму «Наша Russia»

25.02.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Юмористическая телепрограмма «Наша Russia» вновь будет выходить на ТНТ. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».

«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia"», - цитирует его ТАСС.

«Наша Russia» - российская сатирико-юмористическая телепередача. Премьера состоялась на телеканале ТНТ в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.

Реалити-шоу «Новая фабрика звезд» выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей - Регина Тодоренко.

Теги: #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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