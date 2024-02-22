Общество

ТНТ перезапустит телепрограмму «Наша Russia»

Юмористическая телепрограмма «Наша Russia» вновь будет выходить на ТНТ. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».

«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение "Наша Russia"», - цитирует его ТАСС.

«Наша Russia» - российская сатирико-юмористическая телепередача. Премьера состоялась на телеканале ТНТ в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.

Реалити-шоу «Новая фабрика звезд» выйдет на телеканале ТНТ 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей - Регина Тодоренко.